Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek.
Miguel Crespo kalacak mı? Fenerbahçe'de karar verildi!
Bir yandan şampiyonluk yarışını sürdüren Fenerbahçe, diğer yandan gelecek sezonun kadro planlamasını yapıyor. Kadrosuna takviye yapacak olan sarı-lacivertliler, takımda kalacak isimleri de belirlemeye başladı. Perofrmansı ile Avrupa devlerinin dikkatini çeken Miguel Crespo'nun geleceği ise merak konusuydu. Portekizli yıldızın durumu netleşti. İşte detaylar... | Fenerbahçe haberleri
Sarı lacivertliler zirvenin 5 puan gerisine düşerek şampiyonluk yarışında yara aldı.
Kanarya evinde bordo mavilileri mağlup ederek zirve takibini sürdürmek istiyor.