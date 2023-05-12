Miguel Crespo kalacak mı? Fenerbahçe'de karar verildi!

Bir yandan şampiyonluk yarışını sürdüren Fenerbahçe, diğer yandan gelecek sezonun kadro planlamasını yapıyor. Kadrosuna takviye yapacak olan sarı-lacivertliler, takımda kalacak isimleri de belirlemeye başladı. Perofrmansı ile Avrupa devlerinin dikkatini çeken Miguel Crespo'nun geleceği ise merak konusuydu. Portekizli yıldızın durumu netleşti. İşte detaylar... | Fenerbahçe haberleri

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 12.05.2023- 20:08