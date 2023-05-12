Fenerbahçe'nin geçtiğimiz yıl Avusturya'nın Red Bull Salzburg takımından transfer ettiği Mergim Berisha beklentilerin çok uzağında kalmıştı.
FENERBAHÇE HABERLERİ - Almanlar kararını verdi! Berisha'nın bonservisi...
Fenerbahçe'de beklenen katkıyı veremeyen Mergim Berisha, kiralık olarak gönderildiği Augsburg'da performansı ile dikkat çekiyor. Alman basını ise, Berisha'nın geleceği için flaş bir iddia ortaya attı. İşte haberin detayları... | Fenerbahçe haberleri
Sarı-lacivertli takımla çıktığı 32 maçta yalnızca 8 gol atabilen Alman forvet, bu sezon ülkesinin Augsburg takımına kiralanmıştı.
Burada yeniden çıkışa geçen Berisha, şimdiye kadar 21 maça çıkıp 9 gol attı ve 4 asist yaptı.