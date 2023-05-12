FENERBAHÇE HABERLERİ - Almanlar kararını verdi! Berisha'nın bonservisi...

Fenerbahçe'de beklenen katkıyı veremeyen Mergim Berisha, kiralık olarak gönderildiği Augsburg'da performansı ile dikkat çekiyor. Alman basını ise, Berisha'nın geleceği için flaş bir iddia ortaya attı. İşte haberin detayları... | Fenerbahçe haberleri

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 12.05.2023- 18:28