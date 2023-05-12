Fenerbahçe'de sözleşme uzatma görüşmeleri yapılan Miha Zajc, şok bir karşı teklif ile geldi.
Fenerbahçe'de sürpriz gelişme! Jorge Jesus kalırsa o gidecek
Şampiyonluk yarışında kritik puanlar kaybeden Fenerbahçe'de sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Sarı lacivertlilerde teknik direktör Jorge Jesus, yeni sezonda devam kararı alırsa o yıldız takımdan ayrılacak. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Fenerbahçe'de sözleşme uzatma görüşmeleri yapılan Miha Zajc, şok bir karşı teklif ile geldi.
Sabah'ın haberine göre; Sezon sonunda kontratı bitecek olan Sloven oyuncu, teknik direktör Jorge Jesus'un takımda kalması halinde F.Bahçe'de yola devam etmek istemiyor.
Yönetim, 600 bin Euro kazanan orta sahaya 1.5 milyon Euro'luk teklif sunarken şu yanıt geldi: "Ben sürekli oynayıp ilk 11 oyuncusu olmak istiyorum. Jesus kalacaksa gitmek istiyorum. Jesus ile yollar ayrılacaksa da yeni kontrata sıcak bakıyorum."