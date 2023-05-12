Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışını Galatasaray'ın ardında sürdüren Fenerbahçe, son mücadelelerde istediği sonuçları alamadı.
FENERBAHÇE HABERLERİ - F.Bahçe'de 670 milyonluk hüsran!
Bu sezon yaptığı transferlerle dikkat çeken Fenerbahçe, dudak uçuklatan miktarda para harcadı. Ancak sarı-lacivertliler, bu maliyetin karşılığını istediği seviyede alamadı. İşte Fenerbahçe'de 670 milyonluk hüsran... | Fenerbahçe haberleri
Kanarya, bu sezon yaptığı takviyelerle dikkat çekmişti.
Fenerbahçe bu sezon kadrosuna kattığı 6 isimden beklediği katkıyı alamadı.