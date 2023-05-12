FENERBAHÇE HABERLERİ - F.Bahçe'de Jorge Jesus'un koltuğuna 2 aday!

Sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Jorge Jesus için, Fenerbahçe cephesinde belirsizlik sürüyor. Sarı-lacivertli ekip Portekizli çalıştırıcının kolduğu için 2 aday belirledi. İşte haberin detayları... | Fenerbahçe haberleri

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 12.05.2023- 06:40