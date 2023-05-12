Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un geleceği netleşmezken olası ayrılık durumunda adaylar da netleşiyor.
FENERBAHÇE HABERLERİ - F.Bahçe'de Jorge Jesus'un koltuğuna 2 aday!
Sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Jorge Jesus için, Fenerbahçe cephesinde belirsizlik sürüyor. Sarı-lacivertli ekip Portekizli çalıştırıcının kolduğu için 2 aday belirledi. İşte haberin detayları... | Fenerbahçe haberleri
Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un geleceği netleşmezken olası ayrılık durumunda adaylar da netleşiyor.
Sarı-lacivertli yönetim, Jesus'u ikna edememesi durumunda işini sağlama almak istiyor.
Geçtiğimiz günlerde sarı-lacivertli taraftarlar, sosyal medyada Sergen Yalçın'ı istediklerini belirtmişti.