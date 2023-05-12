FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Jorge Jesus yerine dünyaca ünlü hoca!

Fenerbahçe'de sezon başında takımın başına gelen Jorge Jesus için işler hiçte iyi gitmedi. Tecrübeli teknik adam için Flamengo, Brezilya gibi birçok iddia ortaya atıldı. Jesus'un sezon sonu takımda kalıp kalmayacağı merak konusuyken flaş bir iddia ortaya atıldı. Dünyaca ünlü teknik direktör tekrardan Türkiye'ye dönüyor. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 12.05.2023- 11:58