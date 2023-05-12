Fenerbahçe'de Ali Koç, Giresunspor karşısında yaşanan şok beraberlik sonrası Portekizli teknik adamla sürpriz bir görüşme gerçekleştirmişti.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Jorge Jesus yerine dünyaca ünlü hoca!
Fenerbahçe'de sezon başında takımın başına gelen Jorge Jesus için işler hiçte iyi gitmedi. Tecrübeli teknik adam için Flamengo, Brezilya gibi birçok iddia ortaya atıldı. Jesus'un sezon sonu takımda kalıp kalmayacağı merak konusuyken flaş bir iddia ortaya atıldı. Dünyaca ünlü teknik direktör tekrardan Türkiye'ye dönüyor. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Jesus'a bu görüşmede gelen fırsatların neden değerlendirilemediği ve yaşanan sürpriz puan kayıplarının sebepleri sorulmuştu.
Sarı-lacivertlilerde Ali Koç; Nisan ayında Portekizli teknik adama sözleşme teklifini yineleyip, onunla devam etmek istediklerini belirtti.