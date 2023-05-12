Spor Toto Süper Lig'de sezonun bitmesine kısa bir süre kala Fenerbahçe, transfer çalışmalarına hız verdi.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: F.Bahçe'de ayrılık rüzgarı! Jorge Jesus ve 7 futbolcu...
Spor Toto Süper Lig'de son viraja girilirken, Fenerbahçe gelecek sezonların da planlamasına hız verdi. Sarı-lacivertliler ilk etapta maaş bütçesi, yabancı kontenjanı ve bonservis geliri elde etmek için kadro şişkinliğini azaltmak istiyor. Bu doğrultuda teknik direktör Jorge Jesus yönetime raporunu iletti. İşte ayrılması beklenen 7 futbolcu... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)
Ligin 33. haftasında bitexen Giresunspor'a konuk olan sarı-lacivertliler, rakibiyle 1-1 berabere kaldı.
G.Saray'ın kazanmasıyla birlikte şampiyonluk yarışında yara alan Kanarya, 5 puan geride bulunuyor.