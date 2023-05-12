Spor Toto Süper Lig'de sezonun bitmesine kısa bir süre kala Fenerbahçe, transfer çalışmalarına hız verdi.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Enner Valencia için son hamle! Sunulacak sözleşme...
Sezonun bitmesine kısa bir süre kala Fenerbahçe transfer çalışmalarına hız verdi. Sarı-lacivertlilerin golcüsü Enner Valencia'nın durumu merak edilirken, Ekvadorlu golcüye sunulan son teklif ise ortaya çıktı. İşte detaylar... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)
Sarı-lacivertliler önceliği iç transfere verirken, hiç şüphesiz durumu en çok merak edilen oyuncu Enner Valencia...
Ekvadorlu yıldız bu sezon takımı sırtlayan isim olurken, gol krallığında da zirvede bulunuyor.