Spor Toto Süper Lig'de zirve mücadelesi veren Galatasaray ve Fenerbahçe, bu kez transferde karşı karşıya geldi.
TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe ve Galatasaray istiyordu! Mahmoud Dahoud'un yeni takımı...
Almanya Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund'da kariyerini sürdüren Mahmoud Dahoud, Alman ekibiyle sözleşme yenilemeyeceğini duyurmuştu. Ülkemizin takımlarından Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Suriye asıllı Alman orta sahayla ilgilendiği bilinirken, yeni rotası ise belli oldu. İşte detaylar... | Fenerbahçe Galatasaray transfer haberleri (FB GS spor haberi)
Alman ekibi Borussia Dortmund ile sözleşme yenilememe kararı alan Suriye asıllı Alman futbolcu Mahmoud Dahoud, kulübünden ayrılacak.
Yıldız isim için devreye giren Galatasaray ve Fenerbahçe'ye bu transferde zorlu rakipler çıkarken oyuncunun gelecek sezon imza atması muhtemel adresi İspanyol basını duyurdu.