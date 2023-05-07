Spor Toto Süper Lig'de heyecan 33. haftada devam ediyor. Zirve yarışında nefes kesen mücadelelere imza atan Fenerbahçe, Giresunspor'a konuk oluyor. Bahattin Şimşek'in yönettği karşılaşmayı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...
GİRESUNSPOR - FENERBAHÇE 11'LER:
Giresunspor: Ferhat, Hayrullah, Arias, Kadir, Alper, Campuzano, Görkem, Mejia, Serginho, Sainz, Bajic.
Fenerbahçe: İrfan, Ferdi, Samet, Szalai, Peres, İsmail, Mert, Arda, Rossi, Valencia, Batshuayi.
GİRESUNSPOR - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Giresunspor - Fenerbahçe maçı 7 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da başladı ve beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanıyor.