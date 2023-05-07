Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe, Giresunspor'un konuğu oluyor. Zirve yarışında liderliğe doğru yürüyen sarı lacivertliler, mutlak 3 puan için sahada. Kritik mücadelenin canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...

Spor Toto Süper Lig'de heyecan 33. haftada devam ediyor. Zirve yarışında nefes kesen mücadelelere imza atan Fenerbahçe, Giresunspor'a konuk oluyor. Bahattin Şimşek'in yönettği karşılaşmayı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

GİRESUNSPOR - FENERBAHÇE 11'LER:

Giresunspor: Ferhat, Hayrullah, Arias, Kadir, Alper, Campuzano, Görkem, Mejia, Serginho, Sainz, Bajic.

Fenerbahçe: İrfan, Ferdi, Samet, Szalai, Peres, İsmail, Mert, Arda, Rossi, Valencia, Batshuayi.

GİRESUNSPOR - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Giresunspor - Fenerbahçe maçı 7 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da başladı ve beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanıyor.