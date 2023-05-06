Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Giresunspor ile Fenerbahçe, 7 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da Çotanak Spor Kompleksi'nde karşı karşıya gelecek.
Fenerbahçe galibiyet peşinde! İşte Jorge Jesus'un Giresunspor maçı muhtemel 11'i
Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe deplasmanda bitexen Giresunspor ile karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertliler bu maçı kazanarak maç fazlasıyla lider Galatasaray'la puanı eşitlemek istiyor. Kanarya'da teknik direktör Jorge Jesus'un nasıl bir 11'yle sahaya çıkacağı merak edilirken, Portekizli çalıştırıcı bu konuda kararını verdi. İşte Fenerbahçe'nin Giresunspor maçı muhtemel 11'i... | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Ligde geride kalan haftalarda sarı-lacivertliler, 21 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 mağlubiyetle topladığı 67 puanla 2. sırada bulunuyor.
Yeşil-beyazlılar ise 6 galibiyet, 9 beraberlik ve 15 mağlubiyet sonucunda aldığı 27 puanla 16. sırada yer alıyor.