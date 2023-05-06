16. RANDEVU

Giresunspor ile Fenerbahçe, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 15 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-lacivertliler 8 defa sahadan galip ayrılırken, yeşil-beyazlılar ise 2 kez kazandı.