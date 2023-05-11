Fenerbahçe'de geçtiğimiz yıl ilk kez Vitor Pereira'nın, ardından İsmail Kartal'ın şans verdiği Arda Güler, yükselişini bu yıl Jorge Jesus'la da sürdürüyor.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Arda Güler için minimum 20 milyon Euro! Avrupa devi talip oldu
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'nin yükselen yıldızlarından Arda Güler performansıyla dikkat çekiyor. Genç yıldız büyük bir gelecek vadeterken Avrupa devleri peşine takıldı. Real Madrid, Barcelona, Manchester City gibi takımların Arda ile ilgilendiği iddia edilirken şimdi flaş bir gelişme yaşandı. O takım Arda Güler için kapıyı 20 milyon Euro'dan açtı. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Portekizli teknik direktörden sezon başında forma almakta zorlanan 18 yaşındaki genç yıldız, ligin ikinci yarısında daha sık şans bulmaya başladı.
Gösterdiği performansla taraflı tarafsız herkesin beğenisini toplayan genç yıldız, takımının şampiyonluk yarışına tutunmasında pay sahibi oldu.