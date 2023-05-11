FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Arda Güler için minimum 20 milyon Euro! Avrupa devi talip oldu

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Arda Güler için minimum 20 milyon Euro! Avrupa devi talip oldu

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'nin yükselen yıldızlarından Arda Güler performansıyla dikkat çekiyor. Genç yıldız büyük bir gelecek vadeterken Avrupa devleri peşine takıldı. Real Madrid, Barcelona, Manchester City gibi takımların Arda ile ilgilendiği iddia edilirken şimdi flaş bir gelişme yaşandı. O takım Arda Güler için kapıyı 20 milyon Euro'dan açtı. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 11.05.2023- 13:58