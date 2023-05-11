Sezon başında yapılanmaya giden Fenerbahçe'de bazı oyuncularla yollar ayrıldı ve gelecek oyunculara kontenjan açıldı.
FENERBAHÇE HABERLERİ: Dimitris Pelkas'tan transfer kararı! Takımdan ayrılacak mı?
Fenerbahçe'nin sezon başında Championship ekiplerinden Hull City'e kiraladığı Dimitris Pelkas, geçtiğimiz günlerde İstanbul'a geri dönmüştü. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek Yunan oyuncu, geleceğiyle ilgili kararını verdi. İşte detaylar... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)
Sarı-lacivertlilerde Dimitris Pelkas da, kariyerine İngiltere'de devam etmiş ve Championship ekiplerinden Hull City ile anlaşmaya varmıştı.
Yunan futbolcu geçtiğimiz günlerde İngiliz ekibinden ayrılarak İstanbul'a gelmişti.