Süper Lig'de transfer planmalarını sürdüren Fenerbahçe'de önemli gelişmeler yaşanıyor.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Ryan Kent transferinde İtalya'dan 2 rakip! F.Bahçe'nin teklif yaptığı isme göz diktiler
Sezon sonu İskoç ekibi Rangers ile sözleşmesi sona erecek olan Ryan Kent, Fenerbahçe'nin listesinde bulunuyor. Jorge Jesus'un istediği yıldız isim için İtalya'dan 2 ekip talip oldu. İşte haberin detayları... | (aspor.com.tr - Dış Haberler / ALİ GENÇ)
Sarı-lacivertli ekip yeni sezon öncesi transfer harekatına başlamıştı.
Teknik direktör Jorge Jesus, transfer listesini yönetime iletti.