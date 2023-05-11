FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Ryan Kent transferinde İtalya'dan 2 rakip! F.Bahçe'nin teklif yaptığı isme göz diktiler

Sezon sonu İskoç ekibi Rangers ile sözleşmesi sona erecek olan Ryan Kent, Fenerbahçe'nin listesinde bulunuyor. Jorge Jesus'un istediği yıldız isim için İtalya'dan 2 ekip talip oldu. İşte haberin detayları... | (aspor.com.tr - Dış Haberler / ALİ GENÇ)

Ali Genç| Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 11.05.2023- 20:06 Güncelleme Tarihi: 11.05.2023- 20:06