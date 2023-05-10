Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.
Transferde İrfan Can Kahveci bombası! Yeni takımı...
Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu İrfan Can Kahveci ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı lacivertli takımda çalkantılı günler geçiren milli futbolcu hakkında bomba bir iddia geldi. Süper Lig devinin, 27 yaşındaki ismi transfer gündemine aldığı belirtildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Gelecek yılın planlamalarını yapan siyah beyazlıların gündemine sürpriz bir isim geldi.
Fotomaç'ın haberine göre, Beşiktaş'ta 10 numara mevkiinde forma giyebilecek adaylardan birinin de F.Bahçe'de forma giyen ve 2 senelik daha sözleşmesi bulunan İrfan Can Kahveci olduğu iddia edildi.