FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus şartlarını iletti! Yeni sözleşme için...

Sezon sonunda Fenerbahçe ile sözleşmesi bitecek olan teknik direktör Jorge Jesus, yeni sezonda takımın başında kalmak için şartlarını yönetime iletti. Yönetim, tecrübeli hoca ile yola devam etmek istiyor. İşte detaylar... | Fenerbahçe haberleri

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 10.05.2023- 06:40