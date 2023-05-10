Sezon başında Fenerbahçe ile 1 yıllık sözleşme imzalayan Jorge Jesus'un haziran ayından sonra vereceği karar merak konusu.
FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus şartlarını iletti! Yeni sözleşme için...
Sezon sonunda Fenerbahçe ile sözleşmesi bitecek olan teknik direktör Jorge Jesus, yeni sezonda takımın başında kalmak için şartlarını yönetime iletti. Yönetim, tecrübeli hoca ile yola devam etmek istiyor. İşte detaylar... | Fenerbahçe haberleri
Fenerbahçe Haberleri
Yayın Tarihi: 10.05.2023- 06:40
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, tecrübeli hocanın takımda kalmasını istiyor.
Jorge Jesus ise Ali Koç'un sözleşme konusundaki hatırlatmasına şu cevabı verdiği öğrenildi.