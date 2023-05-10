FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus ihaleyi futbolculara yıktı! "Yeterli değiller"

Son dönemde gelen başarısız sonuçların ardından teknik direktör Jorge Jesus ve yönetim toplantı gerçekleştirmişti. Jesus, olumsuz sonuçların ihalesini futbolculara yıktı. Tecrübeli hoca toplantıda, "Bazı oyuncularda stres ortamını kaldırabilecek yeterlilikte mental güç yok. Bazı futbolcular da da verdiğim taktiği uygulayabilecek kapasitede değil" dedi. İşte o görüşmenin perde arkası...

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 10.05.2023- 06:40