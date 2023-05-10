Fenerbahçe'ye transfer piyangosu! Bonservisiyle alacaklar

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışı içinde bulunan Fenerbahçe, bir yandan transfer çalışmalarına da hız verdi. Sarı-lacivertlilerde gelecek oyuncular merak edilirken, ayrılacak futbolcular da önem arz ediyor. Bu doğrultuda Kanarya'ya sürpriz bir transfer teklifi geldi. İşte detaylar... | (aspor.com.tr - Dış Haberler / Mehmet Göksel TAŞOVA)