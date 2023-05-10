Bayern Münih'in Senegalli yıldız oyuncusu Sadio Mane, Bavyera ekibinde istediğini bulamadı.
Fenerbahçe'ye Sadio Mane müjdesi! Takımından ayrılıyor
Gelecek sezonun planlamalarını yapan Fenerbahçe, süper yıldız transferini hedefe koymuştu. O yıldız için Sadio Mane'yi düşünen sarı-lacivertli ekibe müjdeli haber geldi. İşte detaylar... (FB spor haberi)
İhtişamlı Liverpool kariyeri sonrası Almanya'nın yolunu tutan tecrübeli oyuncu, takım içerisinde birçok sorun yaşadı ve formasını kaybetti.
Akşam'ın haberine göre; Bir süre kadro dışı kaldıktan sonra affedilen yıldız oyuncu sezon sonu takımdan ayrılmayı planlarken Fenerbahçe'nin Sadio Mane'nin durumunu sorduğu öğrenildi.