Ligde son haftalara girilirken F.Bahçe, şampiyonluk şansını mucizelere bıraktı.
Fenerbahçe'de her yol Jorge Jesus'a çıkıyor! İşte bu duruma getiren 6 sebep
Fenerbahçe, Süper Lig'in bitmesine sayılı haftalar kala şampiyonluk şansını mucizelere bıraktı. Sarı lacivertlilerde başarısızlığın en önemli sebeplerinden birisi ise Jorge Jesus olarak gösteriliyor. İşte 6 maddede Kanarya'daki kötü gidişatın nedenleri... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Sabah'a göre kötü gidişin sebepleri de belli oldu. İşte o 6 madde...
1-) KIM MIN-JAE'NİN YERİ DOLDURULAMADI
Kim Min-Jae'den gelen 18 milyon Euro, takıma katkı sağlayacak şekilde harcanmadı.