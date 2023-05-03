Fenerbahçe Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde düzenlenen törene Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar, Yönetim Kurulu Üyeleri Bekir İrdem, İlker Dinçay, Amatör Şubeler Koordinatörü Fikret Çetinkaya, Yüksek Divan Kurulu Üyeleri, Kulüp Üyeleri, amatör şubelerde görevli antrenör ve sporcular, Fenerbahçe Koleji öğretmen ve öğrencileri ile kulüp ve bağlı şirketlerin çalışanları katıldı. Cumhuriyet'in 100. yılına atfen hazırlanan 100. yıl sancağı ile Fenerbahçe bayraklarını sporcular taşıdı.

Törende ilk olarak sporcular Atatürk büstüne çelenk bıraktı. Daha sonra Atatürk ve silah arkadaşları, şehitler, kulüp kurucuları ebediyete intikal eden yönetici, sporcu ve taraftarlar için yapılan saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı söylendi.