FENERBAHÇE HABERLERİ - Ali Koç ve Jorge Jesus ters düştü! O karara ret

Pazar günü yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimi nedeniyle Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, oyuncularına 3 gün izin verdi. Bu karardan sonra bazı isimler yurt dışına gitme planları yaptı. Ancak Başkan Ali Koç, bu kararı reddetti. İşte detaylar... | Fenerbahçe haberleri

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 10.05.2023- 06:40