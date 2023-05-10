Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimi nedeniyle hafta sonu liglerde maçlar oynanmayacağı için teknik direktör Jorge Jesus Sarı-Lacivertli futbolculara 3 gün izin vermişti.
FENERBAHÇE HABERLERİ - Ali Koç ve Jorge Jesus ters düştü! O karara ret
Pazar günü yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimi nedeniyle Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, oyuncularına 3 gün izin verdi. Bu karardan sonra bazı isimler yurt dışına gitme planları yaptı. Ancak Başkan Ali Koç, bu kararı reddetti. İşte detaylar... | Fenerbahçe haberleri
Fenerbahçe Haberleri
Yayın Tarihi: 10.05.2023- 06:40
Bunun üzerine Fenerbahçe'de bazı yabancı futbolcular yurt dışına rezervasyonlarını yaptırmışlardı.
Takvim'in haberine göre Başkan Ali Koç'un tüm futbolculara yurt dışına çıkış yasağı getirdiği öğrenildi.