Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında aldığı Giresunspor beraberliğiyle şampiyonluk şansını zora sokan Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.
TRANSFER HABERLERİ - F.Bahçe'de flaş gelişme! Valencia'nın yeni adresi belli oldu
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'nin yıldızlarından Enner Valencia'nın takımda kalıp kalmayacağı merak konusuydu. Yıldız futbolcunun bu sezon gösterdiği performan ile gol krallığında liderken flaş gelişme yaşandı. Ekvadorlu yıldız için flaş gelişme yaşandı. Valencia sarı-lacivertli takımdan ayrılıyor. İşte yıldız futbolcunun yeni adresi... (FB spor haberi)
Sarı-lacivertliler, ligde son haftalara girilirken gelecek sezon için çalışmalarını sıklaştırdı.
Yeni sezonda yarışacağı tüm kulvarlarda başarılı sonuçlar elde etmek isteyen Kanarya, arayışlarını bu yönde sürdürüyor.