Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Fenerbahçe, dünya çapında ses getiren bir hamleye imza atmıştı.
İtalyanlar duyurdu! Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un yerine dünyaca ünlü hoca
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Şampiyonluk yarışına hızla devam ederken 1 hafta arayla hem İstanbulspor'a hem de Giresunspor karşısında ağır yara alıp Galatasaray'a yetişemeyen Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Bu ağır yaralar sonrasında teknik direktör Jorge Jesus'un görevine devam edip edemeyeceği merak edilirken İtalya'dan bomba gibi bir iddia ortaya atıldı. Ada basını, Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un yerine bir başka dünyaca ünlü hoca ile ilgilendiğini duyurdu. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Sarı-lacivertliler, dünyaca ünlü çalıştırıcı Jorge Jesus'u takımın başına getirmişti.
Fenerbahçe, Portekizli teknik adamla 1 yıllık sözleşme imzalamıştı.