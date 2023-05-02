PDFK kararları açıklandı! Beşiktaş ve Fenerbahçe...

PDFK kararları açıklandı! Beşiktaş ve Fenerbahçe...

Türkiye Futbol Federasyonu, PDFK sevk raporlarını açıkladı. Yapılan açıklamaya göre Beşiktaş ve Fenerbahçe, PDFK'ya sevk edildi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 02.05.2023- 23:11 Güncelleme Tarihi: 02.05.2023- 23:17