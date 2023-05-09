TFF ve MHK'yi uyaran Fenerbahçe haklı çıktı!

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Giresunspor ile 1-1 berabere kaldı. Sarı-lacivertliler bu sonuç ile şampiyonluk yarışında ağır yara aldı. Kanarya'da zorlu mücadele öncesi maçın VAR hakeminin Serkan Tokat olarak açıklanması, tepki çekmişti. VAR hakemi Serkan Tokat'ın, Giresunspor maçındaki performansı ise camiada tepkilere neden oldu. İşte detaylar... | Fenerbahçe haberleri

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 09.05.2023- 06:40