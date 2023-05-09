Süper Lig'de şampiyonluk yarışı devam ederken Giresunspor Fenerbahçe maçında büyük bir hakem hatası daha yaşandı. Sarılacivertliler bu durumdan mücadele öncesi endişeliydi. Maçın hakemi Bahattin Şimşek açıklandığında kulüpten bir açıklama gelmemişti.
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Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Giresunspor ile 1-1 berabere kaldı. Sarı-lacivertliler bu sonuç ile şampiyonluk yarışında ağır yara aldı. Kanarya'da zorlu mücadele öncesi maçın VAR hakeminin Serkan Tokat olarak açıklanması, tepki çekmişti. VAR hakemi Serkan Tokat'ın, Giresunspor maçındaki performansı ise camiada tepkilere neden oldu. İşte detaylar... | Fenerbahçe haberleri
Ancak maç günü VAR hakemi olarak Serkan Tokat'ın atanması Fenerbahçe cephesini rahatsız etmişti.
Bunun üzerine kulüpten maçın Bahattin Şimşek, VAR başındaki Serkan Tokat ve AVAR'a atanan Cihan Aydın'a yönelik "Kayıtsız, şartsız adalet" açıklamasını yapmıştı.