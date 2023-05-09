Efsane Diego Armando Maradona sonrasında İtalya'da ilk defa şampiyonluğa ulaşan Napoli'de kutlamalar devam ediyor. Sicilya temsilcisi 33 yıl sonra tarifsiz bir sevinç yaşarken gelecek sezonun planlamaları da başladı.
TRANSFER HABERLERİ - Serie A şampiyonu Napoli'nin yeni hedefi Fenerbahçe'nin yıldızları!
İtalya Serie A'da yıllar sonra şampiyonluğa ulaşan Napoli, transfer harekatına başladı. Yeni sezonda kadrosuna genç isimleri katmak isteyen İtalyan devinin gözü Fenerbahçe'nin genç yıldızlarında. İşte detaylar... | Fenerbahçe haberleri
Fenerbahçe Haberleri
Yayın Tarihi: 09.05.2023- 06:40
Fotomaç'ın haberine göre kadrosunda iki eski Fenerbahçeli Eljif Elmas ve Kim-Min Jae'yi barındıran Napoli'nin yeni hedefleri Arda Güler ile Ferdi Kadıoğlu.
Gelecek sezon ligde unvanını koruyup, Şampiyonlar Ligi'nde de başarı isteyen Napoli yıldızlarla dolu geniş bir kadroya sahip olmayı hedefliyor.