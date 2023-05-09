FENERBAHÇE HABERLERİ - F.Bahçe'de harakiri! Bu tablo şampiyonluğa mal olabilir

Son haftalarda aldığı puan kayıpları ile şampiyonluk yarışında ağır yara alan Fenerbahçe'de gözler, yapılan hatalara çevrildi. Sarı-lacivertliler, özellikle yediği gollerde yapılan bireysel hatalardan dolayı adeta harakiri yaptı. İşte haberin detayları... | Fenerbahçe haberleri

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 09.05.2023- 06:40