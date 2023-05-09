FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ | İspanyol devi Arda Güler'in peşinde! Her yol deneniyor

Süper Lig'in dev takımlarından Fenerbahçe'nin yıldızı Arda Güler gösterdiği performans ile göz dolduruyor. Gösterdiği bu performans ile Avrupa devlerinin gözünden kaçmayan genç yıldız, dev takımların radarına girdi. Arda Güler için flaş bir transfer haberide yurt dışından geldi. İspanyol devi Arda için her yolu deniyor. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 09.05.2023- 10:02