Süper Lig devlerinden Fenerbahçe, şampiyonluk mücadelesi verirken takımdaki bazı isimler performanslarıyla alkış almaya devam ediyor.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ | İspanyol devi Arda Güler'in peşinde! Her yol deneniyor
Süper Lig'in dev takımlarından Fenerbahçe'nin yıldızı Arda Güler gösterdiği performans ile göz dolduruyor. Gösterdiği bu performans ile Avrupa devlerinin gözünden kaçmayan genç yıldız, dev takımların radarına girdi. Arda Güler için flaş bir transfer haberide yurt dışından geldi. İspanyol devi Arda için her yolu deniyor. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Kanarya'da bu futbolculardan birisi ise genç yetenek Arda Güler.
Arda Güler bu sezon sergilediği performansla Avrupa'dan pek çok takımın transfer radarına girmeyi başardı.