Fenerbahçe'nin gol makinesi Enner Valencia, sezon sonunda ayrılıyor.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Maç sonunda gerçek ortaya çıktı! Sezon sonunda gidiyor
SON DAKİKA TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi çalışmalar devam ediyor. Sarı-lacivertlilerdeki sürpriz gelişme ise Giresunspor maçının ardından ortaya çıktı. Yönetimin bir süredir sözleşme konusunda görüşme yaptığı yıldız oyuncu takımdan ayrılma kararı aldı. İşte son detaylar... FB SPOR HABERLERİ
Fenerbahçe'nin gol makinesi Enner Valencia, sezon sonunda ayrılıyor.
Sarı-lacivertliler ile yeni sözleşme konusunda anlaşamayan Ekvadorlu golcü Enner Valencia'nın yeni adresi Güney Amerika oluyor.
ENNER VALENCIA FENERBAHÇE İLE ANLAŞAMADI
Bu sezonki performansıyla Süper Lig'e damga vuran ve gol krallığında zirvede olan Enner Valencia'nın geleceği merak konusuydu.