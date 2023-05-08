FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Maç sonunda gerçek ortaya çıktı! Sezon sonunda gidiyor

SON DAKİKA TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi çalışmalar devam ediyor. Sarı-lacivertlilerdeki sürpriz gelişme ise Giresunspor maçının ardından ortaya çıktı. Yönetimin bir süredir sözleşme konusunda görüşme yaptığı yıldız oyuncu takımdan ayrılma kararı aldı. İşte son detaylar... FB SPOR HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 08.05.2023- 11:36