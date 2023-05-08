FENERBAHÇE HABERLERİ - Çizme'den flaş iddia: Öncelik Arda ve Ferdi'ye verildi!

Fenerbahçe'nin yıldız isimleri gün geçtikçe Avrupa'dan teklif almaya devam ediyor. Son olarak Ferdi Kadıoğlu ve Arda Güler, dev kulüplerin ilgisini çekmeyi başardı. İtalyan takımı, 2 genç isim için öncelik verdi. İşte detaylar... | Fenerbahçe haberleri

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 08.05.2023- 06:40