Napoli, Serie A'da 33 yıl sonra gelen şampiyonluğun keyfini yaşarken transfer çalışmalarına da başladı.
FENERBAHÇE HABERLERİ - Çizme'den flaş iddia: Öncelik Arda ve Ferdi'ye verildi!
Fenerbahçe'nin yıldız isimleri gün geçtikçe Avrupa'dan teklif almaya devam ediyor. Son olarak Ferdi Kadıoğlu ve Arda Güler, dev kulüplerin ilgisini çekmeyi başardı. İtalyan takımı, 2 genç isim için öncelik verdi. İşte detaylar... | Fenerbahçe haberleri
La Gazzetta dello Sport, İtalyan ekibinin alacağı isimleri sayfalarına taşıdı.
'Bergamo'dan Türkiye'ye Napoli'nin defterindeki isimler' başlığı yer aldı.