FENERBAHÇE HABERLERİ: Ali Koç ve Jorge Jesus bir araya geldi
Son dakika spor haberine göre Fenerbahçe'de Ali Koç ve Jorge Jesus bir araya geldi. Sarı-lacivertliler son olarak Giresunspor ile deplasmanda 1-1 berabere kalmıştı.
Fenerbahçe Haberleri
Yayın Tarihi: 08.05.2023- 15:08 Güncelleme Tarihi: 08.05.2023- 15:14
A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul'un verdiği bilgilere göre Başkan Koç, tecrübeli teknik adamı ofisine davet etti.
Görüşmeden ayrılık kararı çıkması beklenmiyor.
İkilinin, Giresunspor maçında yaşanan puan kaybını değerlendireceği ifade ediliyor.