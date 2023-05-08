FENERBAHÇE HABERLERİ: Ali Koç ve Jorge Jesus bir araya geldi

FENERBAHÇE HABERLERİ: Ali Koç ve Jorge Jesus bir araya geldi

Son dakika spor haberine göre Fenerbahçe'de Ali Koç ve Jorge Jesus bir araya geldi. Sarı-lacivertliler son olarak Giresunspor ile deplasmanda 1-1 berabere kalmıştı.

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 08.05.2023- 15:08 Güncelleme Tarihi: 08.05.2023- 15:14