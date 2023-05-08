Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Giresunspor ile karşı karşıya geldi.
FENERBAHÇE HABERLERİ - Erman Toroğlu'dan sert eleştiri! "Hırslarından eser yok"
Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Giresunspor ile 1-1 berabere kaldı. Fotomaç yazarı Erman Toroğlu, mücadeleyi kalemine alırken sarı-lacivertli takımı da eleştirdi. İşte Toroğlu'nun yazısı... | Fenerbahçe haberleri
Sarı lacivertliler öne geçtiği karşılaşmada skoru koruyamadı ve karşılaşma 1-1 beraberlikle sonuçlandı.
Erman Toroğlu, şampiyonluk yarışında 2 puan bırakan Fenerbahçe'yi eleştirdi.