Fenerbahçe galibiyet peşinde! İşte Jorge Jesus'un Giresunspor maçı muhtemel 11'i
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda Giresunspor'a konuk olacak. Sarı lacivertliler, zirve yarışını yakından ilgilendiren maçta 3 puanın sahib olmak istiyor. Teknik Direktör Jorge Jesus, kritik karşılaşma öncesi muhtemel 11'ini belirledi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Fenerbahçe Haberleri
Yayın Tarihi: 07.05.2023- 06:40
GİRESUNSPOR - FENERBAHÇE MAÇINDA MUHTEMEL 11'LER
Giresunspor: Ferhat, Hayrullah, Kadir, Arias, Alper, Kadir, Sainz, Mejia, Campuzano, Serginho, Bajic
Fenerbahçe: İrfan Can, Ferdi, Samet, Szalai, Peres, Crespo, Arda, Zajc, Emre, Pedro, Valencia
FENERBAHÇE AÇIK FARKLA ÖNDE
Fenerbahçe ile Giresun, 16. randevularına çıkacak. İki takım arasında daha önce oynanan 15 karşılaşmada sarı-lacivertliler 8, Çotanaklar ise 2 galibiyet alırken, 5 maç beraberlikle sonuçlandı.
SADECE 1 MAĞLUBİYET ALDI
Sarı-lacivertliler, Giresunspor ile bugüne dek deplasmanda 7 müsabakaya çıktı. F.Bahçe, geride kalan maçlarda 3'er galibiyet ve beraberlikle sahadan ayrılırken, rakibine ise sadece 1 kez mağlup oldu.
FERDİ SAĞA GEÇİYOR
Geçen hafta sol kanatta başladığı Sivasspor karşısında 2 golle galibiyeti getiren Ferdi, bu akşam yine ilk 11'de olacak. Sarı-lacivertli ekibin jokeri, sağ bek pozisyonuna dönecek. Savunmanın solunda ise Peres olacak.
MIGUEL CRESPO FORMAYI KAPTI
Orta alanda eksiklerin olduğu sarı-lacivertlilerde, Crespo formayı kaptı. Jesus, Portekizli oyuncuya savunmanın önünde şans verecek. Son haftalarda formasını kaybeden 26 yaşındaki orta saha, bu sezon ligde 21 maçta 3 gol atarken 2 asist yaptı.