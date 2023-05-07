Spor Toto Süper Lig'de son viraja girilirken Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor.
Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık! Sezon sonunda...
Spor Toto Süper Lig'de son haftalara girilirken, Fenerbahçe transfer çalışmalarına hız verdi. Gelecek sezonun planlarını yaparak transferde adım atan sarı-lacivertlilerde, sürpriz bir ayrılık yaşanabilir. İşte detaylar... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)
Sarı-lacivertliler bir yandan transfer çalışmalarına da hız verdi.
Teknik direktör Jorge Jesus'un raporu doğrultusunda hareket eden Kanarya'da, son olarak o ismin bileti kesildi.