Trabzonspor forması ile Süper Lig'de harikalar yaratan Alexander Sörloth için yeni rota Fenerbahçe olabilir!
FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Sörloth transferinde sürpriz gelişme! Real Sociedad...
FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Sarı-lacivertliler yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına tam gaz devam ediyor. Fenerbahçe'de bir süredir gündemde olan Sörloth konusunda flaş bir gelişme yaşandı. Norveçli golcü bonservisini almakta yavaş ilerleyen Sociedad'a rest çekti. İşte son detaylar... FB SPOR HABERLERİ
İspanyollar, başarılı forvet için son gelişmeyi duyurdular.
ESKİ TRABZONSPORLU ALEXANDER SÖRLOTH FENERBAHÇE YOLUNDA
Real Sociedad forması ile İspanya'da iyi bir sezon geçiren Alexander Sörloth için ilginç şekilde hala transfer kararı verilemiyor!