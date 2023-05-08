Süper Lig'de Giresunspor ile berabere kalan Fenerbahçe, zirve yarışında önemli bir yara aldı.
TRANSFER HABERİ: İrfan Can Eğribayat Fenerbahçe'de kalacak mı? Yönetimin kararı...
Süper Lig'de Giresunspor ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, zirve yarışında önemli bir kayıp yaşadı. Bir yandan gelecek sezonunun transfer planlamalarına başlayan Kanarya'da flaş bir gelişme yaşandı. Sarı lacivertlilerde kiralık olarak forma giyen İrfan Can Eğribayat'ın takımda kalıp kalmayacağı belli oldu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Sarı lacivertliler, Karadeniz ekibiyle oynadığı mücadelede 1 puana razı oldu.
Şampiyonluk yolunda umutları azalan Kanarya, gözünü transfere çevirdi.