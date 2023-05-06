Fenerbahçe'nin son hedefi, ezeli rakibi Galatasaray'ın genç yıldız adayı oldu.
TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer çalımı!
SON DAKİKA TRANSFER HABERİ: Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren Fenerbahçe ve Galatasaray şimdi de transfer de karşı karşıya geldiler. Sarı-lacivertliler, Galatasaray ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek genç yıldız için devreye girdi. İşte son detaylar... FB-GS SPOR HABERLERİ
Fenerbahçe'nin son hedefi, ezeli rakibi Galatasaray'ın genç yıldız adayı oldu.
Fotomaç'ta yer alan haberde sarı-lacivertliler geçen yıl Ocak ayında, "Seni alacağız. Profesyonel yapacağız. Galatasaray'la sözleşme yapma" dedikleri Beknaz Almazbekov'u ikna etti.
18 yaşındaki kanat oyuncusu, Galatasaray'ın U19 finalinde Başakşehir'e kaybedip ikinci olmasının ardından sosyal medyadan, "Bu muhteşem ekiple birlikte çalışmaktan her zaman gurur duydum. Bundan sonraki süreçte herkese başarılarla ve güze anılarla dolu bir hayat diliyorum ve herkesi çok seviyorum" mesajıyla veda etti.