TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe Alfredo Morelos'a kavuşuyor!

Fenerbahçe'de yeni sezon transfer çalışmaları dört bir koldan sürüyor. Sarı lacivertliler, listesinde yer alan 26 yaşındaki golcü Alfredo Moleros transferi için geri sayıma geçti. Rangers'la sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Kolombiyalı oyuncu da transfer için can atıyor. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 06.05.2023- 06:40