Bu sezon takımın gol yükünü çeken Enner Valencia'yla yeni sözleşme durumu netleşmeyen Fenerbahçe, yerine alternatif isimler konusunda çalışmalarını dört koldan sürdürüyor.
TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe Alfredo Morelos'a kavuşuyor!
Fenerbahçe'de yeni sezon transfer çalışmaları dört bir koldan sürüyor. Sarı lacivertliler, listesinde yer alan 26 yaşındaki golcü Alfredo Moleros transferi için geri sayıma geçti. Rangers'la sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Kolombiyalı oyuncu da transfer için can atıyor. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Bu sezon takımın gol yükünü çeken Enner Valencia'yla yeni sözleşme durumu netleşmeyen Fenerbahçe, yerine alternatif isimler konusunda çalışmalarını dört koldan sürdürüyor.
Fotomaç'ın haberine göre, sarı-lacivertlilerde imzaya en yakın isim olarak İskoç devi Glasgow Rangers'ın golcüsü Alfredo Morelos gösteriliyor.
Fenerbahçe, sözleşmesi bitecek olan ve Glasgow Rangers Teknik Direktörü Michael Beale'in yollarını ayıracağını söylediği Alfredo Morelos, için artık gün sayıyor.