FENERBAHÇE OLYMPIAKOS MAÇI CANLI 🏀 | Fenerbahçe - Olympiakos maçı hangi kanalda ve saat kaçta? (THY Euroleague)

Fenerbahçe Beko, THY Euroleague'de Olympiakos ile karşı karşıya gelecek. Play-off turunda temsilcimiz, final four için sahaya çıkacak. Seride durumu 2-2'ye getirmek isteyen Fenerbahçe Beko, Ülker Spor Salonu'nda galibiyet arayacak. Mücadele öncesinde maçın yayın saati ve kanalı merak ediliyor. Peki, Fenerbahçe Beko - Olympiakos maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague Play-Off turu dördüncü maçında Yunanistan ekibi Olympiacos ile sahasında karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar sporseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Olympiakos - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

OLYMPIAKOS - FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Olympiakos - Fenerbahçe Beko maçı 5 Mayıs Cuma günü TSİ 21:30'da başlayacak. Müsabaka S Sport 2'de canlı yayınlanacak.

Turkish Airlines EuroLeague'deki diğer play-off eşleşmeleri ise şu şekilde;