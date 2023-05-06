FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Avrupa devleri izliyordu! Ferdi Kadıoğlu rekor bedelle gidecek

Fenerbahçe formasıyla gösterdiği performansla gitgide üstüne koyan Ferdi Kadıoğlu, Avrupa devlerinin transfer listesine girmişti. Milli yıldız için birçok talibin olduğu bilinirken, sarı-lacivertlilerin bonservisini belirlediği ve bir kulübün de bu bedeli gözden çıkardığı kaydedildi. İşte detaylar... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 06.05.2023- 16:39