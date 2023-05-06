Fenerbahçe'nin milli yıldızı Ferdi Kadıoğlu, 2018 yılında Hollanda'nın NEC Nijmegen takımından transfer olmuştu.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Avrupa devleri izliyordu! Ferdi Kadıoğlu rekor bedelle gidecek
Fenerbahçe formasıyla gösterdiği performansla gitgide üstüne koyan Ferdi Kadıoğlu, Avrupa devlerinin transfer listesine girmişti. Milli yıldız için birçok talibin olduğu bilinirken, sarı-lacivertlilerin bonservisini belirlediği ve bir kulübün de bu bedeli gözden çıkardığı kaydedildi. İşte detaylar... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)
Orta saha oyuncusu olarak sarı-lacivertli kulübe gelen Kadıoğlu, ilerleyen süreçte defansın sağ ve solunda da oynayabilen çok yönlü bir futbolcu haline geldi.
Özellikle Jorge Jesus'un gelişiyle birlikte yıldızı parlayan Kadıoğlu, takımın vazgeçilmezlerinden birisi haline geldi.