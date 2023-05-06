Fenerbahçe'nin sezon başında göreve getirdiği teknik direktör Jorge Jesus'un takımdaki geleceği henüz netlik kazanmadı.
Brezilya'dan Jorge Jesus açıklaması!
Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek teknik direktör Jorge Jesus'un Brezilya Milli Takımı'yla adı anılıyordu. Brezilya Futbol Federasyonu Başkanı Ednaldo Rodrigues, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. İşte o sözler... | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Fenerbahçe Haberleri
Yayın Tarihi: 06.05.2023- 10:59
Kanarya'nın hocasının adı uzun süredir Brezilya Milli Takımı ile anılıyordu.
Brezilya Milli Takımı'nın teknik direktör adayları arasında Jesus'un yanı sıra Real Madrid'in başında bulunan Carlo Ancelotti de vardı.