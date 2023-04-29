Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Sivasspor'un konuğu oluyor. Sarı-lacivertli ekibin teknik direktörü Jorge Jesus, zorlu mücadele öncesi konuştu.

İŞTE JESUS'UN SÖZLERİ:

Öncelikle buraya gelen taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Buradaki maçta çok fazla taraftarımız var. Taraftarımız şampiyonluğa inanıyor. Fenerbahçe hem lig hem kupa yarışı içerisinde.

Zor bir maç olacak. Rakibimiz taktiksel anlamda kaliteli bir takım. Kazanmaktan başka çaremiz yok. Evimizde oynadığımız son maçta istediğimiz sonucu alamadık, fırsatı kullanamadık. Bugün yeni bir maç. Bu maça en iyi şekilde hazırlandık. Riskleri de göz önünde bulundurarak hazırlık yaptık.