Süper Lig'de ve Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, gelecek sezon için hamlelerini zaman kaybetmeden yapıyor.
TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Alex Kral bombası! Menajeriyle masaya oturuldu
Yeni sezonun transfer planlamasını yapan Fenerbahçe, flaş bir yıldızın menajeriyle masaya oturdu. Sarı lacivertlilerin, Schalke'de kiralık olarak forma giyen Alex Kral için devreye girdiği öğrenildi. İşte gündem yaratan transfer gelişmesinin ayrıntıları... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Sarı lacivertlilerin transfer listesindeki futbolcular belli oldu.
Kanarya gelecek yıl transferde hata yapmak istemiyor.