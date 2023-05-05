Spor Toto Süper Lig'de zirve mücadelesi veren Fenerbahçe, bu hafta sahasında Giresunspor'u konuk edecek.
TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'de kaleye dünya yıldızı! Forma için dev rekabet
Son dakika Fenerbahçe haberleri.. Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren ve yolda mücadeleye devam eden Fenerbahçe transfer çalışmalarına başladı. Sarı-lacivertli ekip gelecek sezon iddialı ve rekabetli kadro kurmak isterken gündeme dev kaleci transferi düştü. Rekabet büyük olacak. İşte detaylar...(FB spor haberi)
Sarı-lacivertliler bir yandan şampiyonluk yarışında yer alırken bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor.
Fenerbahçe ile ilgili transfer iddiaları da hız kesmeden devam ediyor.