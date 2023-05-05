Fenerbahçe'de Zajc endişesi!

Fenerbahçe'de Miha Zajc gelişmesi yaşanıyor. Sloven yıldız ile henüz sözleşme imzalamayan yönetim önünde kritik bir süreç var. İşte Zajc ve Fenerbahçe arasında yaşanan detaylar... FB SPOR HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 05.05.2023- 06:40