Fenerbahçe çifte şampiyonluk hedefiyle yoluna devam ederken, sözleşmesi bitecek oyuncuların durumu da yönetimin masasında duruyor.
Fenerbahçe'de Zajc endişesi!
Fenerbahçe'de Miha Zajc gelişmesi yaşanıyor. Sloven yıldız ile henüz sözleşme imzalamayan yönetim önünde kritik bir süreç var. İşte Zajc ve Fenerbahçe arasında yaşanan detaylar... FB SPOR HABERLERİ
Fenerbahçe çifte şampiyonluk hedefiyle yoluna devam ederken, sözleşmesi bitecek oyuncuların durumu da yönetimin masasında duruyor.
Sarı-lacivertliler, takıma katkı veren isimleri kaybetmek istemiyor. Bunların başında da Miha Zajc geliyor.