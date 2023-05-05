Fenerbahçe Beko Olympiakos maçında Dimitris Itoudis ve taraftar arasında tartışma çıktı

Fenerbahçe Beko, THY Euroleague'de Olympiakos ile karşı karşıya geldi. Serinin 4. maçının 2. periyotunda koç Dimitris Itoudis ve taraftar arasında tartışma çıktı.

THY Euroleague'de Fenerbahçe Beko, sahasında Olympiakos ile karşı karşıya geldi.



Serinin 4. maçının 2. periyotunda koç Dimitris Itoudis ve taraftar arasında tartışma çıktı.



Bu tartışmanın ardından taraftar dışarıya çıkarılmaya çalışıldı.