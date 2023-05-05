THY Euroleague'de Fenerbahçe Beko, sahasında Olympiakos ile karşı karşıya geldi.
Serinin 4. maçının 2. periyotunda koç Dimitris Itoudis ve taraftar arasında tartışma çıktı.
Bu tartışmanın ardından taraftar dışarıya çıkarılmaya çalışıldı.
Fenerbahçe Beko Olympiakos maçında Dimitris Itoudis ve taraftar arasında tartışma çıktı
Fenerbahçe Beko, THY Euroleague'de Olympiakos ile karşı karşıya geldi. Serinin 4. maçının 2. periyotunda koç Dimitris Itoudis ve taraftar arasında tartışma çıktı.
Fenerbahçe Haberleri
Yayın Tarihi: 05.05.2023- 21:40 Güncelleme Tarihi: 05.05.2023- 22:14
THY Euroleague'de Fenerbahçe Beko, sahasında Olympiakos ile karşı karşıya geldi.