Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Sivasspor'a konuk olacak.
TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe Superman'ini buldu! Ryan Kent Kadıköy'de uçacak
Gelecek sezonun kadro planlamasına başlayan Fenerbahçe, kanat bölgesine transfer yapmak istiyor. Sarı-lacivertli ekip gözünü Rangers'ın yıldız ismi Ryan Kent'e çevirdi. Kanarya, transfer için referans aldı. İşte detaylar... | Fenerbahçe haberleri
Derbi haftasında Sivas deplasmanında sarı lacivertliler, Sivas'ta kayıp yaşamak istemiyor.
Şampiyonluk hasretini sonlandırmak isteyen Fenerbahçe'de transfer çalışmalarıda sürüyor.