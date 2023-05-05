Yaz transfer sezonu çalışmalarına şimdiden başlayan Fenerbahçe'ye müjdeli haberler geliyor.
TRANSFER HABERİ: Milan'ın yıldızı Fenerbahçe yolunda!
Fenerbahçe'de yeni sezon transfer çalışmaları tam gaz devam ediyor. Sarı-lacivertlilerde bir süredir Ryan Kent ismi öne çıkarken şimdi de Milan'ın yıldızı öne çıkan isim oldu. İşte son detaylar... FB SPOR HABERLERİ
2 kulvarda da yoluna devam eden Kanarya'da teknik direktör Jorge Jesus ile yeni sözleşme imzalanmak isteniyor.
Portekizli hoca, sarı-lacivertli yönetimin yaptığı teklife sezon sonunu işaret ederek karşılık verdi.