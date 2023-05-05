TRANSFER HABERİ: Milan'ın yıldızı Fenerbahçe yolunda!

Fenerbahçe'de yeni sezon transfer çalışmaları tam gaz devam ediyor. Sarı-lacivertlilerde bir süredir Ryan Kent ismi öne çıkarken şimdi de Milan'ın yıldızı öne çıkan isim oldu. İşte son detaylar... FB SPOR HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 05.05.2023- 19:38