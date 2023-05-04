TRANSFER HABERİ: Jorge Jesus ve Şenol Güneş aynı yıldıza talip oldu!

Süper Lig'de şampiyonluk hedefini sürdüren Fenerbahçe ile Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanıyor. İki ezeli kulüp, sezon sonu için flaş bir yıldızın transferinde karşı karşıya geldi. İtalyan basını, her iki takımın da o futbolcuyu kadrosuna katmak istediğini duyurdu. İşte o isim ve detaylar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)

Kubilay Açıkgün| Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 04.05.2023- 18:40 Güncelleme Tarihi: 04.05.2023- 18:42