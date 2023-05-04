Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor.
TRANSFER HABERİ: Jorge Jesus ve Şenol Güneş aynı yıldıza talip oldu!
Süper Lig'de şampiyonluk hedefini sürdüren Fenerbahçe ile Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanıyor. İki ezeli kulüp, sezon sonu için flaş bir yıldızın transferinde karşı karşıya geldi. İtalyan basını, her iki takımın da o futbolcuyu kadrosuna katmak istediğini duyurdu. İşte o isim ve detaylar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)
İki ezeli kulüp, kalan haftalardaki tüm maçlarını kazanarak ligi en iyi noktada tamamlamayı hedefliyor.
Fenerbahçe şu ana kadar 30 maçta 67 puan topladı.